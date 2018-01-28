20 مليار جنيه زيادة مرتقبة فى دعم الوقود

نسمة بيومى:فى توقع مغاير لتقرير صندوق النقد الدولى، الصادر قبل أيام، بشأن انخفاض دعم الوقود العام المالى الحالى إلى 108 مليارات جنيه، قال مصدر حكومى إن فاتورة الدعم ستشهد قفزة مرتقبة تتراوح بين 15 - 20 مليار جنيه، ليسجل 125 - 139 مليار جنيه، بسبب ارتفاع برميل خام برنت إلى 70 دولارا.ورصدت الحكومة

نسمة بيومى:

فى توقع مغاير لتقرير صندوق النقد الدولى، الصادر قبل أيام، بشأن انخفاض دعم الوقود العام المالى الحالى إلى 108 مليارات جنيه، قال مصدر حكومى إن فاتورة الدعم ستشهد قفزة مرتقبة تتراوح بين 15 – 20 مليار جنيه، ليسجل 125 – 139 مليار جنيه، بسبب ارتفاع برميل خام برنت إلى 70 دولارا.

ورصدت الحكومة 110 مليارات جنيه، لدعم الوقود ومشتقاته، فى الموازنة العامة للدولة 2017/ 2018، مقارنة بنحو 35 مليار جنيه، ارتفعت إلى 122.4 مليار جنيه، بختام العام المالى السابق.

قال المصدر، إن الحكومة حددت سعر برميل برنت، بنحو 55 دولارا، وتم عبور الربع الأول من العام المالى الجارى بتلك التقديرات، لكن الربع الثانى يشهد زيادة مستمرة حتى الأن فى أسعاره، بمتوسط 10 دولارات تقريبا فى البرميل.

وأضاف: إذا استمرت أسعار برميل برنت فى الارتفاع حول مستوى 70 دولارا، حتى نهاية العام المالى، ولم تشهد معدلات الاستهلاك المحلية أى انخفاض، فستقفز فاتورة الدعم بنحو 15 – 20 مليار جنيه.

كان وزير البترول طارق الملا، قد أعلن فى نوفمبر الماضى، توفير نحو 4 مليارات جنيه من فاتورة الدعم المرصودة للربع الأول، مسجلة 23.5 مليار جنيه، بسبب تراجع معدلات الاستهلاك المحلية، بواقع %4 فى البنزين، و%7 فى السولار، عقب أخر زيادة فى الأسعار.

ويمثل الدعم الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات البترولية، وسعر بيعها فى السوق المحلية، وتستورد مصر نحو %35 من احتياجاتها شهريا، بفاتورة تبلغ حوالى 800 مليون دولار، «تشمل البنزين والسولار والمازوت والغاز المسال»، بالإضافة للبترول الخام الذى يتم تكريره محلياً.

وأكد المصدر أن الحكومة لن تطبق أى زيادات جديدة فى أسعار المشتقات البترولية خلال العام المالى الجارى، رغم القفزات غير المتوقعة فى الأسعار العالمية.

وبدأت الأسعار العالمية فى الارتفاع بشكل ملحوظ، خلال الربع الأخير من العام الماضى، وتسجل حاليا أعلى مستوى لها منذ مايو 2015، مدفوعة بهبوط مخزونات الخام الأمريكية، وتفعيل اتفاقية «أوبك» وروسيا بشأن خفض الإنتاج طوال 2018.