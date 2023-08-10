20 مليار جنيه إجمالى محفظة الشركات الكبرى فى البنك الزراعى بنهاية الربع الثانى

علمت «المال» من مصادر مصرفية مطلعة أن إجمالى حجم محفظة الشركات الكبرى فى البنك الزراعى المصرى وصل إلى نحو 20 مليار جنيه، بنهاية الربع الثانى من 2023.

وأضافت أن البنك تمكّن من تحويل نحو %90 من «كروت الفلاح» إلى «ميزة»، لربطها بشبكة الدفع الإلكترونية الوطنية التى تضم حوالى 28 بنكًا.

ويأتى إصدار «كارت ميزة» تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف الاعتماد على منظومة ذات علامة تجارية وطنية فى المدفوعات الحكومية، ويتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات بـ «ميزة».

فيما يهدف المشروع كذلك إلى دمج المستفيدين من أصحاب المعاشات فى القطاع المصرفي، وتمكينهم من الحصول على الخدمات والمستحقات بشكل سهل وسريع وآمن، بما يحقق أهداف الشمول المالي.

ضخ البنك الزراعى أكثر من 450 مليون جنيه فى منتج «باب رزق» خلال العامين الماضيين، كما يعمل على تطوير شبكة فروعه التى وصلت حاليًا إلى 1150.

وكان علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، قد أعلن فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أنه سيتم طرح 500 ماكينة جديدة خلال الفترة القليلة القادمة، مضيفًا أن نسب التعثر فى قرض «باب رزق» لا تتخطى الـ%1.5 عبر 400 فرع للبنك بأنحاء الجمهورية.

وارتفعت محفظة الودائع فى البنك الزراعى من 119.329 مليار جنيه فى 30 يونيو 2022، لتصل لنحو 161.481 مليار جنيه فى بنهاية الشهر نفسه من 2023، بزيادة قدرها 42.15 مليار، بحسب أحدث قوائمه المالية.

وبلغ حجم محفظة القروض فى البنك نحو 69.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 60.288 مليار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغ عدد المستفيدين من تلك القروض نحو 538272 عميلا.