20 مسودة نهائية.. هيئة الدواء تعقد الاجتماع الثامن لصياغة الدستور الدوائي المصري

عقدت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري، برئاسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ثامن جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة الدستور الدوائي المصري، بحضور الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

عرض 20 مسودة نهائية للمونوجرافات من مختلف المجموعات

خلال الاجتماع تم عرض 20 مسودة نهائية للمونوجرافات من مختلف المجموعات، وعرض قائمة بالفصول العامة التي تم إعدادها لإدراجها بالدستور الدوائي المصري وكذلك اّلية إصدار المونوجرافات والفصول العام، ومناقشة الترشيحات من مختلف التخصصات لأعضاء اللجان الفرعية والخبراء.

مقترح توفير المواد القياسية للدستور الدوائي المصري

ومناقشة مقترح توفير المواد القياسية للدستور الدوائي المصري، وتناول الاجتماع استعراض المستجدات فيما يخص الشروط والأحكام الخاصة بحقوق النقل والاقتباس من دستور الأدوية الأمريكي وملخص ما تم في التدريب المقدم من قبلهم.

حضر الاجتماع كل من المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، والدكتور مدحت أحمد عبد الحميد الغباشي؛ ممثلا عن هيئة الدواء المصرية، الدكتور مصيلحي رجب؛ والدكتور محمد زكريا جاد؛ عضوا مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، واللواء صيدلي طارق محمد عبد الرحمن؛ ممثل عن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور ماهر محمد الدمياطي؛ ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب؛ ممثلا عن وزارة الصحة والسكان، والدكتورة غادة أحمد عبد الباري؛ عميد كلية صيدلة جامعة القاهرة ممثلا عن كليات الصيدلة، والدكتورة أماني أسامة كامل؛ عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس ممثلا عن كليات الصيدلة.

يذكر أنَّ الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، قرر إضافة عدد من الأدوية تصل إلى 18 صنفا، وذلك إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإنجاز فيها، حسبما أفادت مصلحة الجمارك.

وحسب قرار رئيس هيئة الدواء فإنه يأتى على ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم (151) لسنة 2019 وحلول الهيئة محل وزارة الصحة في اختصاصاتها المذكورة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، لاسيما إدراج المواد على جداول المخدرات.

كما يتم نقـل المـواد المذكورة بالمادة رقم (۱) مـن البنـود الخاصة بهـا بالقسـم الثانـي مـن الجـدول رقم (1) إلـى مجموعة الـ Fentanyl بالقسم الثانـي مـن الجدول رقم (1)، وذلك لاعتبارهـا مـن مشتقات هذه المجموعة.