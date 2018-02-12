20 محضرًا تموينيًا للبيع بأزيد من التسعيرة في شمال سيناء

متابعاتحررت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء 20 محضرا تموينيا للبيع بأزيد من التسعيرة لبعض التجار.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول في مديرية التموين تأكيده تشديد الرقابة والمرور على الأسواق والمحال التجارية لمحاربة جشع التجار، وتحرير محاضر للمخالفينوأشار إلى أن الحملات المك

متابعات

حررت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء 20 محضرا تموينيا للبيع بأزيد من التسعيرة لبعض التجار.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول في مديرية التموين تأكيده تشديد الرقابة والمرور على الأسواق والمحال التجارية لمحاربة جشع التجار، وتحرير محاضر للمخالفين

وأشار إلى أن الحملات المكثفة مستمرة خلال الأيام القادمة للمرور على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين والمستغلين والحد من ارتفاع الأسعار والاستمرار في توفير احتياجات المواطنين وحصص إضافية منها لتلبية متطلبات الأهالي.

وشدد المسؤول على تلبية كل احتياجات المواطنين، معلناً تفعيل جهاز حماية المستهلك لمواجهة الأزمات ومنع استغلال المواطنين وارتفاع الأسعار.

وطالبت مديرية التموين بشمال سيناء المواطنين بالتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفة لمحاسبة مرتكبيها.