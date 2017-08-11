20 قتيلا و 50 مصابا في اصطدام قطاري الإسكندرية

رئيس الوزراء يأمر بفتح تحقيق عاجل العربية نت أفاد مراسل قناة العربية الإخبارية بتصادم قطارين، اليوم الجمعة، بمنطقة خورشيد في الإسكندرية وأسفر عن 20 قتيلا و50 مصابا، حيث تصادم قطار قادم من #القاهرة وآخر قادم من بورسعيد. فيما أكد مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه سقط عدد من

رئيس الوزراء يأمر بفتح تحقيق عاجل



العربية نت

أفاد مراسل قناة العربية الإخبارية بتصادم قطارين، اليوم الجمعة، بمنطقة خورشيد في الإسكندرية وأسفر عن 20 قتيلا و50 مصابا، حيث تصادم قطار قادم من #القاهرة وآخر قادم من بورسعيد.

فيما أكد مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه سقط عدد من الضحايا وعشرات المصابين جاري حصر أعدادهم جراء تصادم قطارين.

من جانبها، أعلنتهيئة السكة الحديد اصطدام قطار “رقم 13” إكسبريس (القاهرة- الإسكندرية) بمؤخرة قطار “رقم 571” (بورسعيد- الإسكندرية) بالقرب من محطة خورشيد على خط (القاهرة- الإسكندرية) مما أدى إلى وقوع إصابات بين الركاب.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه نتيجة اصطدام قطار 13 بمؤخرة قطار 571 نتج عن الحادث سقوط جرار القطار الأول وعربتين من مؤخرة القطار الثاني وإصابة عدد من الركاب.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتين والجرار من على القضبان.

من جهته، وجه شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث ، مطالبا من الدكتور هشام عرفات بتقديم تقرير حول الحادث .

كما أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وكلفت فريق من رؤساء النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة والنيابة الإدارية بالإسكندرية بالانتقال لمكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والبدء الفوري في التحقيقات لتحديد أسباب وقوع الحادث والمسؤولين عنه مع عرض نتائج التحقيقات عليها فور انتهائها للتصرف.