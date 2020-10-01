20 فندقا عائما بالأقصر تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية

أكد عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن هناك 20 فندقا عائما فى محافظة الأقصر تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل.

وأضاف العاصي، فى تصريحات لـ«المال»، أن لجان الفحص المشتركة من وزارتى «السياحة والآثار» و«الصحة والسكان» وغرفة المنشآت الفندقية، بدأت أمس الأول الثلاثاء أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق التى تقدمت للحصول على الشهادة للتشغيل بنسبة إشغال %50 من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل.

وتستعد الفنادق العائمة (Nile Cruises) لاستئناف رحلاتها فى شهر أكتوبر.

الانتهاء من المعاينة وإعلان نتائج الفحص بعد أسبوع

ولفت العاصى إلى أنه من المقرر الانتهاء من معاينة الفنادق المتقدمة وإعلان نتائج الفحص بعد أسبوع، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الفنادق العائمة تصل إلى 200 فندق، وكان يعمل منها ما بين 170 إلى 180 قبل فترة التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اللجان تقوم بمعاينة التفتيش السياحى بصفة عامة، بالإضافة إلى معاينة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى أقرتها الوزارة، قائلاً: «لو وجدنا فندقا مستوفيا للاشتراطات الصحية ولديه قصور فى النواحى السياحية، لن يحصل على الشهادة».

وأكد العاصى أنه لن يتم السماح لأى فندق بالتشغيل واستقبال السائحين دون إجراء معاينات للتأكد من صلاحية التشغيل وتطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من الوزارة.

وتتضمن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة شرط حصول الفندق العائم على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، إلى جانب الالتزام بكل الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والعاملين على الفنادق العائمة، كشرط إلزامى للتشغيل.

أما بالنسبة للمراسى الخاصة بالفنادق العائمة، فوفقاً للضوابط يتعين عليها توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء والتوريدات، وتوفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة (للنزلاء والعاملين)، وأدوات الحماية الشخصية (كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي).

الجدير بالذكر، أن مصر استأنفت حركة السياحة الوافدة اليها اعتبارا من أول يوليو الماضى وذلك إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى، كما قامت باستئناف حركة السياحة الثقافية اعتبارا من أول سبتمبر المنقضى.