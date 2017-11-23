20 فريقا تتنافس على 27 مقعدا فى اليوروبا ليج

على المصرى تقترب أندية ميلان الإيطالي وفياريال الإسباني ومارسيليا الفرنسي، من اجتياز دور المجموعات للدوري الأوروبي، وحجز مكان لها في دور الـ32، خلال الجولة الخامسة التي ستنطلق اليوم الخميس، وضمنت 5 أندية بالفعل تخطيها لدور المجموعات، وهي آرسنال الإنجليزي ولاتسيو الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني وست



على المصرى

تقترب أندية ميلان الإيطالي وفياريال الإسباني ومارسيليا الفرنسي، من اجتياز دور المجموعات للدوري الأوروبي، وحجز مكان لها في دور الـ32، خلال الجولة الخامسة التي ستنطلق اليوم الخميس، وضمنت 5 أندية بالفعل تخطيها لدور المجموعات، وهي آرسنال الإنجليزي ولاتسيو الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني وستيوا بوخارست الروماني وزينيت سان بطرسبرج الروسي، بينما لايزال هناك 20 فريقا في المنافسة على باقي البطاقات المؤهلة لدور الـ32.

ويتأهل إلى الدور التالي، الأول والثاني في كل مجموعة، وتنضم إليهم ثمانية فرق تحتل المركز الثالث في مجموعاتها في دوري الأبطال، على أن يشارك بطل “يوروبا ليج” في دوري الأبطال الموسم المقبل، علما بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي، أحرز لقب النسخة الأخيرة بفوزه في المباراة النهائية على أياكس أمستردام الهولندي.

ويستضيف أستانا الكازاخي نظيره فياريال بالمجموعة الأولى، التي يتصدرها الفريق الإسباني برصيد ثماني نقاط وبفارق نقطة عن منافسه، وبإمكان “الغواصات الصفراء” ضمان التأهل حال التعادل في كازاخستان، أو عدم فوز سلافيا براج على مكابي الصهيوني.

فيما يسعى بارتيزان بلجراد، وصيف المجموعة الثانية، للتأهل حال فوزه على يانج بويز السويسري الذي يتخلف عنه بثلاث نقاط، علما بأن دينامو كييف المتصدر ضمن بالفعل التأهل، وفي المجموعة الثالثة يسعى لودوجوريتس البلغاري وسبورتنج براجا البرتغالي للتأهل حال خروجهما بنتيجة إيجابية أمام باشاك شهير التركي وهوفنهايم الألماني.

وسينتظر ميلان الإيطالي في المجموعة الرابعة على ملعبه “سان سيرو” نظيره أوستريا فيينا النمساوي، وحال فوز “الروسونيري” سيضمن تأهله، أو تعادله مع عدم فوز رييكا في آثينا على آيك، الذي قد يضمن كذلك اجتياز دور المجموعات حال فوزه.

ويواجه القطب الإيطالي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، سبع مرات، صعوبات كبيرة محلياً على رغم الاستثمارات الكبيرة لمالكيه الصينيين، الذين أنفقوا مبالغ طائلة منذ استحواذهم على النادي من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني، بعد حقبة أمتدت 30 عاماً.

وخسر ميلان أمام نابولي متصدر الدوري الإيطالي، في المرحلة الماضية 1-2، ويحتل المركز السابع في الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المتصدر نابولي، حتى أنه يتأخر بفارق 7 نقاط خلف سامبدوريا، كما يواجه مدرب ميلان فينتشنزو مونتيلا، ضغوطاً كبيرة بسبب النتائج المتذبذبة، وتحدثت تقارير إعلامية عدة عن احتمال اقالته.

في حين سيستقبل ليون، الذي سيستضيف ملعبه نهائي البطولة، نظيره أبولون ليماسول القبرصي “3 نقاط” وعينه على انتصار أو تعادل على أقل تقدير يضمن له استمراره بالبطولة، حيث يتخلف بفارق الأهداف عن صاحب الصدارة، أتالانتا الإيطالي، الذي سيحل ضيفا على إيفرتون، ولكل منهما 8 نقاط.

فيما تظل المنافسة حامية في المجموعة السادسة التي يتصدرها كوبنهاجن الدنماركي بست نقاط، بفارق الأهداف عن شيريف المولدوفي ونقطة عن لوكوموتيف موسكو الروسي، وسيحل كوبنهاجن ضيفا على لوكوموتيف في لقاء حال الفوز به سيتصدر المجموعة، بينما سيستضيف شيريف ضيفه زلين التشيكي، رابع المجموعة بنقطتين، في لقاء سهل نسبيا.

وفي المجموعة السابعة، يعد ستيوا بوخارست الروماني “10 نقاط”، وفيكتوريا بلزن التشيكي “6 نقاط”، هما الأقرب للتأهل وذلك قبل صدامهما على ملعب الأخير، إستاد سترونكوفي، بينما يتنافس في المجموعة الثامنة كل من باتي بوريسوف البيلاروسي وسرفينا زفيزدا الصربي على بطاقة التأهل الثانية إلى جانب آرسنال الإنجليزي.

في حين تشهد المجموعة التاسعة، منافسة حامية بين الفرق الأربعة على بطاقتي التأهل، لكن يبقى رد بول سالزبرج النمساوي “8 نقاط”، ومارسيليا الفرنسي “6 نقاط”، هما الأقرب لدور الـ32، وقد يضمنا ذلك حال فوزهما على فيتوريا جيمارايش البرتغالي وقونيا سبور التركي، ولكل منهما أربع نقاط.

ويخوض أتلتيك بلباو الإسباني مواجهة قوية على أرضه أمام هيرتا برلين الألماني بالمجموعة العاشرة، سعيا لتحقيق فوز يقربه من التأهل لدور الـ32، ويحتل “أسود الباسك” الترتيب الثالث بالمجموعة برصيد 5 نقاط، ويتفوق عليه كل من أوسترستوند السويدي “7 نقاط”، وزوريا لوهانسك الأوكراني “6 نقاط”، بينما يحل هيرتا برلين رابعا بأربع نقاط.

وفي المجموعة الحادية عشرة، يعد نيس الفرنسي هو الأقرب لمرافقة لاتسيو الإيطالى لدور الـ32، وبالمثل يعد ريال سوسيداد الإسبانى، قريبا من التأهل عن المجموعة الثانية عشرة إلى جانب زينيت، حيث يكفيه التعادل أمام روزبرنج النرويجي لحجز البطاقة.

وفى بقية اللقاءات، يلعب آرسنال مع كولن الألماني، ولاتسيو مع فيتس أرنهم الهولندي، وستيوا بوخارست مع فيكتوريا بلزن التشيكي، وزينيت سان بطرسبورج مع فاردار سكوبيه المقدوني، ودينامو كييف مع سكندربو الألباني.

