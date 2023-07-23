20 فرعا لـ«حماية المستهلك» تتابع أسعار السجائر.. وتحرير محاضر في الدقهلية والإسكندرية

كثف جهاز حماية المستهلك بجميع أفرعه في المحافظات المختلفة حملاته الرقابية على المحال التجارية والأكشاك المخصصة لبيع السجائر بالمناطق المختلفة من خلال أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية والتي تتم الاستعانة بهم لعمل محاولات شراء للتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار.

أكدت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، أن ما يقارب من 20 فرعا للجهاز في المحافظات المختلفة يتواجدون داخل الأسواق والمحال التجارية والأكشاك في الميادين العامة للتأكد من عدم بيع السجائر بأسعار أعلى من الثمن، لافتة إلى أنه تم التنسيق بين المحافظات التي لم يتواجد بها أفرع للجهاز لشن حملات على المحال والأكشاك بالتعاون مع التموين ومباحث التموين.

وقالت المصادر لـ«المال»، إنه خلال الحملات التي شنتها أفرع الجهاز تم تحرير 2 محضر لبيع السجائر بأعلى من سعرها في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى محضر لحجب السجائر وعدم تداولها للمستهلكين في محافظة الدقهلية، فضلا عن ضبط العديد من السجائر المهربة غير المدون عليها بندرول وزارة المالية.

وأشارت إلى أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز وجه جميع الأفرع بالمحافظات بضرورة الرقابة الجيدة على تجار ووكلاء السجائر في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة البيع بأزيد من السعر الرسمي بهدف منع التجار من احتكار السلع لعرضها بأعلى من سعرها.

وتابعت: أن الهدف من الحملات المستمرة على الأكشاك والمحال التجارية هو منع استغلال المواطنين، إلى جانب عدم حجب السجائر عن المواطنين لبيعها بأعلى من الثمن، لافتة إلى أنه في حالة ضبط أي مخالف يتم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك إذ أن عقوبة بيع السجائر بأعلى من السعر تصل إلى مليون جنيه.