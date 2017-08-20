20 علامة تجارية تؤكد مشاركتها في أوتوماك فورميلا 2017

أحمد شوقيأكد وكلاء 20 علامة تجارية مشاركتهم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال الفترة بين 20 و23 سبتمبر المقبل، كما قررت الشركات المنظمة إرجاء فعاليات دورة 2018 للربع الأخير من العام.وأوضح هاني خفاجي مدير المعرض، أن قائمة العلامات التجارية التي تأكدت مشاركتها

أحمد شوقي

أكد وكلاء 20 علامة تجارية مشاركتهم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال الفترة بين 20 و23 سبتمبر المقبل، كما قررت الشركات المنظمة إرجاء فعاليات دورة 2018 للربع الأخير من العام.

وأوضح هاني خفاجي مدير المعرض، أن قائمة العلامات التجارية التي تأكدت مشاركتها حتى الآن تشمل تويوتا ومرسيدس وBMW وميني وسوبارو ونيسان وفيات وألفا روميو وجيب وبيجو وسوزوكي وشنجان وهيونداي وزوتي ولادا وBYD وبايك سينوفا وهايما وفاو وجاك.

ونفى خفاجي التوقعات التي تشير إلى ضعف مستوى المشاركة في المعرض خلال دورته الرابعة والعشرين، موضحا أن الشركات المنظمة لا زالت تتواصل مع وكلاء آخرين لإقناعهم بالمشاركة في المعرض، وأن العديد من وكلاء الـ 20 علامة التي أكدت مشاركتها لم يحسموا قراراتهم سوى الأسبوع الماضي؛ لافتًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جهودًا مكثفة للتواصل مع الشركات وأن الاتصالات بين الجانبين ستستمر حتى موعد انعقاد المعرض.

وتوقع أن يشهد المعرض خصومات كبيرة من جانب الوكلاء المشاركين رغبة في جذب العملاء، بالإضافة إلى طرح موديلات وطرازات جديدة، مشيرا إلى أن شركة شل للزيوت ستكون الراعي الرسمي للمعرض.

وأضاف خفاجي أن الشركات المنظمة قررت تأجيل الدورة الخامسة والعشرين من فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات والتي ستعقد خلال 2018 إلى الربع الأخير من العام وأنها تجري دراسات حاليا للوقوف على الشهر المناسب لانعقاد المعرض مما يزيل عن الشركات عبء المشاركة في المعرض مرتين خلال أقل من 6 أشهر حيث كان الموعد المعتاد لانعقاد المعرض شهر مارس من كل عام.

وكان من المفترض انعقاد الدورة الرابعة والعشرين من اوتوماك فورميلا خلال مارس 2017 لكن الشركات المنظمة قررت تأجيله حتى سبتمبر المقبل بسبب حالة الركود التي تجتاح السوق.

ولفت خفاجي إلى أن المعرض سيشمل جناحًا خاصا بالسيارات التجارية سواء الأتوبيسات أو الشاحنات فيما سيعقد معرض منفصل لقطع الغيار خلال الفترة من 10 ديسمبر المقبل إلى 12 من الشهر ذاته.

