20 شركة مصرية تشارك في الأسبوع التجاري بأوغندا الشهر الحالي

تشارك 20 شركة في “الأسبوع التجاري المصري”، في العاصمة الأوغندية كمبالا، والذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف، وشركة بيزنس بلس للمعارض والمؤتمرات.

قال أشرف الهواري المدير التجاري لشركة بيزنس بلس في تصريحات لـ”المال”، إن الأسبوع التجاري المصري سيتم تنظيمه في الفترة من 23 إلى 29 فبراير الحالي بحضور 20 شركة مصرية تعمل في مجالات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء.

لافتا إلى وجود ممثلين عن هيئة تنمية الصادرات والملحق التجاري المصري في أوغندا وممثلي بعض البنوك وشركات الشحن.

أشرف الهواري: فرصة مهمة لنفاذ الصادرات المصرية

وأوضح الهواري أن الأسبوع التجاري المصري فرصة مهمة للصادرات المصرية عبر تكثيف التواجد في السوق الأوغندية، باعتبارها من أهم أسواق مجموعة شرق أفريقيا، فضلا عن أن الاقتصاد الأوغندي يأتي في في المركز الثامن عشر في قائمة الدول الافريقية من حيث معدلات الناتج القومي.

وأشار الي أنه من الضروري نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الافريقية لزيادة قدراتها التصديرية ، والاستفادة من المزايا النسبية، خاصة الاتفاقيات التجارية الموقعة معها والتي تنص علي اعفاءات جمركية كبيرة.

وأضاف الهواري أن الحكومة والقيادة السياسية المصرية تسعى بشكل كبير لزيادة الدور المصري في الاسواق الافريقية.

لافتا إلى أن المنتجات المصرية لديها قبول كبير في الاسواق الافريقية وتتمتع بقدرة تنافسية من حيث السعر المناسب والجودة العالية مقارنة ببعض منتجات دول اخري مثل الصين والهند وتركيا.

وواضح أنه سيتم خلال الأسبوع المصري مساعدة الشركات المصرية في التعرف على احتياجات السوق الأوغندية، واستطلاع الأفكار والرؤى التجارية والصناعية عبر المقابلات واللقاءات التي سيتم تحديدها مع الجهات الحكومية والجمعيات الصناعية.

تخصيص 3 أيام لإقامة معرض للمنتجات المصرية

وأضاف أن الأسبوع التجاري سيساعد في التعرف على التغيرات التي تطرأ على الوسائل التسويقية للشركات المنافسة لتقديم أفضل خدمة ممكنة، والالتقاء بالعملاء الحاليين وتكوين علاقات عمل وشراكات استراتيجية مع العملاء المستقبليين.

وكشف الهواري أن الميزة في الأسابيع التجارية أنها تجمع بين مزايا البعثات التجارية من ناحية ومزايا المعارض المتخصصة من ناحية أخرى.

لافتا إلى أنه تم تخصيص 3 أيام لعرض المنتجات المصرية في الأيام الأخيرة من الأسبوع التجارى في أوغندا هذا العام .