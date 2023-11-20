20 شركة روسية تخطط للاستثمار فى مصر

تستهدف 20 شركة روسية متخصصة فى مجالات مختلفة اختراق الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.

قالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركات تدرس الفرص الاستثمارية فى مختلف المنتجات الغذائية والإضافات والتكنولوجية الزراعية.

وبحسب المصادر، تتنوع قائمة الشركات العشرين بين منتجات الحبوب وطحن الدقيق، والمواد الغذائية إضافة إلى الألبان والدهون والحلويات والمخبوزات وصناعة التغليف، ومن أبرزها جلوبال أجرو فود، ومجموعة إيريكو، وباريتيت أجرو، وجسكماكفا، ورويال، وميراتوج أورورا لتكنولجيا التغليف و”مصنع دميتروف للألبان”، وكومباك، ومجموعة الموارد للأعمال الزراعية.

وذكرت أن هذه الشركات الروسية تخطط لتوطين صناعاتها فى مصر، إضافة لتوريد منتجاتها إلى القاهرة، ثم أفريقيا بشكل عام.

وقالت المصادر إن الشركات تعقد حاليًا بعض اجتماعات «B2B» مع كيانات محلية، لتنفيذ شراكات استثمارية أو التعاقد مع مستوردين مصريين لإدخال المنتجات الروسية للقاهرة.

ولفتت إلى أنه من المرتقب تنفيذ أول هذه التعاقدات على هامش المشاركة فى المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات “Food Africa 2023”.

ومن المقرر إقامة المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل، بمركز المعارض الدولية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يمثل مركز التصدير الروسى جناح “صنع فى روسيا” ضمن فعاليات معرض ڤود أفريكا، وستتواجد الشركات الـ20 داخل المساحة المخصصة له، بحسب ما أفاد به المركز.

وتعد روسيا عضوًا فى تحالف بريكس الذى تنضم مصر رسميًا إليه فى أول يناير من العام المقبل 2024، بعد حصولها على موافقة الدول الأعضاء فى ختام أغسطس من العام الحالى. ويتمثل هدف التحالف الأساسى فى القضاء على هيمنة الدولار ودعم التجارة بين الدول الأعضاء بالعملات الوطنية