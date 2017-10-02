20 شركة توقع اتفاقية شراء الطاقة المتجددة

المال - خاصوقعت 20 شركة طاقة شمسية محلية وعالمية اتفاقية شراء الطاقة المتجددة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضمن إجراءات المرحلة الثانية لمشروعات التعريفة الجديدة، وذلك من إجمالى 36 شركة تأهلت لتلك المرحلة.وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«المال» أن الشركات العشرين نجحت فى تحقيق الإغل

المال – خاص

وقعت 20 شركة طاقة شمسية محلية وعالمية اتفاقية شراء الطاقة المتجددة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضمن إجراءات المرحلة الثانية لمشروعات التعريفة الجديدة، وذلك من إجمالى 36 شركة تأهلت لتلك المرحلة.

وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«المال» أن الشركات العشرين نجحت فى تحقيق الإغلاق المالى بعد مفاوضات مع بنوك وجهات تمويلية، من بينها مؤسسة IFC التابعة للبنك الدولى، والبنك الأوروبى للاستثمار والتعميرEBRD، لافتين إلى أن إجمالى استثمارات تلك المشروعات يصل إلى نحو 700 مليون دولار.

وأوضحت أن كل شركة ستنفذ محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، بإجمالى قدرات 1000 ميجاوات، وبنظام الخلايا الفوتوفولتية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية عبر استخدام الألواح الشمسية.

وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ويبلغ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.

وأضافت المصادر أن الشركات المؤهلة تتفاوض مع ما لا يقل عن 12 جهة تمويل دولية، منها ﻣﺆﺳﺴﺔ «IFC» التابعة ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟدﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ «EBRD»، ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ «ﺃﻭﺑﻚ» ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ومؤسسة «بروباركو» الفرنسية، وبنك التعمير الألمانى KFW، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى، وبى إن بى باريبا، وإتش إس بى سى، وبنك التنمية الأفريقى، والبنك الإسلامى للتنمية.

وأشارت إلى أنه طبقاً لإجراءات المشروعات فإن وزارة الكهرباء حددت 6 أشهر كموعد لجميع الشركات المؤهلة لتقديم خطابات موافقة مبدئية من جهات تمويل، ثم 6 أشهر أخرى للانتهاء من تدبير التمويل بنهاية أكتوبر المقبل، وهو ما نجحت فيه الشركات العشر، وفى حال عدم تدبير التمويل قبل نهاية أكتوبر المقبل سيتم سحب المشروع الخاص بالمستثمر.

فى السياق ذاته، بدأت 3 شركات فائزة بمشروعات المرحلة الأولى الأسبوع الماضى فى تنفيذ 3 مشروعات فى المحافظة بقدرة تصل إلى 150 ميجاوات، وذلك بعد اجتماعات بين الشركات والقيادات الخاصة بالمحافظة منذ أيام.

وكشفت المصادر أن الشركات خاطبت وزارة الكهرباء للضغط على شركة أبناء حسن علام للانتهاء من البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالمشروعات التى ستقام فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان للبدء فى المشروعات.

كانت إنفينتى وElf بالإضافة إلى شركة أخرى فازت فى المرحلة الأولى من مشروعات الطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالى، وتم التوقيع معها لتنفيذ مشروعات شمسية بقدرة 150 ميجاوات بمحافظة أسوان.