20 شركة تفوز بتوريد أدوية فيروس سي للصحة

أحمد صبرىفازت 20 شركة أدوية، بمناقصة توريد عقار سوفالدى لوزارة الصحة لمدة عام كامل، يتم توزيعها على 240 مركزًا للفيروسات الكبدية، حسب احتياجات كل واحد.وبحسب مصدر دوائى شارك فى المناقصة، كشف أن الوزارة حددت 530 ألف عبوة "فيروس سى" كعدد استرشادى يتم توريده خلال عام، بحيث يكون التوريد معتمد على الا

أحمد صبرى

فازت 20 شركة أدوية، بمناقصة توريد عقار سوفالدى لوزارة الصحة لمدة عام كامل، يتم توزيعها على 240 مركزًا للفيروسات الكبدية، حسب احتياجات كل واحد.

وبحسب مصدر دوائى شارك فى المناقصة، كشف أن الوزارة حددت 530 ألف عبوة “فيروس سى” كعدد استرشادى يتم توريده خلال عام، بحيث يكون التوريد معتمد على الاحتياجات التى تتطلبها المراكز.

وأكد فى تصريح خاص لـ”المال”، أن السعر المتفق عليه 430 جنيهًا، وهو أقل سعر تم الاتفاق عليه منذ بدء تصنيع العقار فى مصر منذ عام 2014.

وأرجع انخفاض السعر رغم ارتفاع أسعار الأدوية وتعويم الجنيه جاء لزيادة المعروض من الشركات، وانتهت الدولة من علاج أكثر من 1.6مليون مريض مصاب بفيروس سى، ولا يوجد قوائم انتظار ما خفض الطلب على الشركات، موضحًا أن المسح الذى تجريه الدولة الآن لجميع المواطنين من “فيروس سى” لمعرفة المصاب بالمرض من غيره قد يساهم فى زيادة الطلب قليلاً.

وقال الدكتور محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركة فارميد هيلث كير، إن المناقصة لا تحدد نسبة محددة لكل شركة، وسيتم التوريد من كل شركة لعدد من مراكز الفيروسات الكبدية بما يلبى الطلبات.

وأضاف أن هناك انخفاضًا فى مبيعات أدوية الفيروسات الكبدية فى الفترة الماضية بعد انتهاء قوائم الانتظار، ما أدى إلى جعل الشركات تقلل من إنتاج أصناف أدوية فيروس سي.

وأوضح أن الشركات التى فازت معظمها شركات محلية، مثل فاركو وإيبكو ومالتى ايبيكس ووماركيرل وجلوبال نابى وايفا فارما وفارميد هيلث كير وماش اضافة لشركتين غير مصريتين.

ولفت إلى أن عدد العبوات الذى تم الاتفاق عليه هو رقم استرشادى، ومناقصة العام الماضي انخفض حجم الأدوية الموردة فعليًا عن العدد الذى تم التوافق عليه.