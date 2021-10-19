اقتصاد وأسواق

20 شركة إيطالية تعقد اجتماعات ثنائية مع منتجى الجلود لبحث الاستثمار المشترك

على هامش مؤتمر نظمه المركز التجارى الإيطالى أمس
محمد ريحان 8:59 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 8:59 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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عقد عدد من منتجى ومستثمرى المنتجات الجلدية اجتماعات ثنائية مع ممثلى 20 شركة إيطالية، لبحث التبادل الاستثمارى المشترك.

قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، لـ«المال»، على هامش مؤتمر نظمه المركز التجارى الإيطالى، أمس، إن غرفة الصناعات الجلدية تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، وتحديدًا لمدينة الروبيكى، لنقل التكنولوجيا الإيطالية للمصانع المحلية العاملة بالقطاع.

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وأشار إلى أنه جارٍ التفاوض حاليًا مع الشركات الإيطالية لتزويد المصانع المحلية بأحدث الماكينات وتوريد مستلزمات الإنتاج للقطاع.

وأكد «السمالوطى» أن تحديث وتطوير صناعة الجلود المصرية سيكون له مردود إيجابى على زيادة تصدير تلك المنتجات إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم توجه القيادة الرئاسية نحو الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

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وكشف «السمالوطى» عن سعى الغرفة إلى تنفيذ وتوفير برامج تدريبية ومنح دراسية بالمعاهد الإيطالية، وبعض المصانع الكبرى هناك، لتطوير العاملين بالقطاع ورفع كفاءة المصانع المصرية، وزيادة تنافسية منتجاتها.

وقال فرانشيسكو بانينى، رئيس المركز التجارى الإيطالى بالقاهرة، إن وفدًا إيطاليًا سيزور مدينة الجلود بالروبيكى اليوم الثلاثاء.

وأشاد «بانينى» بالإجراءات الإصلاحية والاقتصادية التى أجرتها مصر على مدار السنوات الماضية، والتى جعلت السوق المصرية جاذبة بقوة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية. وأشار إلى أن مصر ليست سوقًا كبيرة فقط، بل هى بوابة مهمة لكل الأسواق الإفريقية، نظرا لوجود العديد من الاتفاقيات التجارية والجمركية التى تربط مصر بدول القارة السمراء

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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