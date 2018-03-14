20 سيارة ترجح كفة هيونداي على نيسان في صراع الملاكي

المال خاص تمكنت هيونداي من حسم صدارة سوق الملاكي بعد وصول مبيعاتها خلال يناير الماضي إلى 1724 وحدة بفارق بسيط لم يتجاوز 1704 سيارات عن نيسان؛ التي جاءت في المركز الثاني. وخلال يناير 2017 كانت نيسان تتصدر مبيعات سيارات الركوب…

المال خاص

تمكنت هيونداي من حسم صدارة سوق الملاكي بعد وصول مبيعاتها خلال يناير الماضي إلى 1724 وحدة بفارق بسيط لم يتجاوز 1704 سيارات عن نيسان؛ التي جاءت في المركز الثاني.

وخلال يناير 2017 كانت نيسان تتصدر مبيعات سيارات الركوب بمبيعات وصلت إلى 2157 سيارة مقابل 862 سيارة فقط لـ”هيونداي” التي كانت في المركز الثاني؛ واستمرت صدارة نيسان حتى الشهور الأخيرة من العام الماضي حيث تمكنت “هيونداي” من الإطاحة بالصانع الياباني من قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع الملاكي.

وحلت شيفروليه في المركز الثالث بقائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعا في السوق المحلية خلال يناير 2018 بعد وصول مبيعاتها إلى 822 وحدة مقابل 549 وحدة خلال الشهر ذاته من 2017 فيما جاءت رينو بالمركز الرابع بواقع 656 سيارة.

أما تويوتا فقد حلت في المرتبة الخامسة بواقع 408 سيارات وتبعتها كيا بواقع 407 سيارات ثم فيات بمبيعات 237 وحدة وميتسوبيشي بواقع 231 سيارة وفورد بـ 203 سيارات ثم جيب بواقع 98 سيارة ثم مازدا بواقع 81 سيارة وشيري بمبيعات لم تتجاوز 48 وحدة لتقع في المرتبة الثانية عشر.

أما العلامات التجارية الأخرى مجتمعة فلم تتجاوز مبيعاتها خلال يناير الماضي 159 سيارة. ويذكر أن المبيعات الإجمالية لقطاع الملاكي قد بلغت 6.8 ألف سيارة خلال يناير 2018 مقابل 6.9 ألف خلال يناير 2017 بنسبة تراجع تقارب 2.3%.

وفيما يتعلق بالسيارات المجمعة محليا تشير تقديرات مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى أن نيسان قد تصدرت قائمة السيارات الأكثر مبيعات حيث بلغت حصتها السوقية إلى 42% من مبيعات القطاع مقابل 58% خلال الشهر ذاته من 2017.

وبلغت المبيعات الإجمالية لقطاع السيارات الملاكي المجمعة محليا خلال يناير الماضي 3.6 ألف سيارة مقابل 2.8 ألف في يناير 2017 بنسبة نمو 25%.

أما هيونداي فقد جاءت في المركز الثاني بحصة سوقية 31% مقابل 8% وتبعتها شيفروليه بنسبة 2% مقابل 1% ثم شيري بواقع 1% مقابل 8% فيما جاءت تويوتا بالمرتبة الأخيرة بنسبة تقارب 1% مقابل 2%.

وعلى مستوى السيارات الملاكي المستوردة فإن العلامة الفرنسية رينو قد جاءت في المرتبة الأولى على قائمة أكثر السيارات مبيعا خلال يناير 2018 بحصة سوقية 20.5%. وبلغت المبيعات الإجمالية لقطاع السيارات الملاكي المستوردة خلال يناير الماضي 3.2 ألف سيارة مقابل 4.1 ألف في يناير 2017 بنسبة تراجع 21.4%.

أما هيونداي فقد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 19.5% مقابل 15.6% وتبعتها كيا بواقع 12.7% مقابل 14.8% ثم تويوتا بنسبة 11.8% مقابل 12.9% وفيات بنسبة 7.4%.

أما ميتسوبيشي فقد جاءت في المرتبة السادسة بحصة سوقية بلغت 7.2% مقابل 15.5% وتبعتها فورد بنسبة 6.3% مقابل 6.9% وفورد بواقع 6.2% مقارنةً بـ 6.9%، ثم نيسان التي بلغت حصتها السوقية من السيارات الملاكي المستوردة 6.2% مقابل 12%.

وحلت مازدا في المركز التاسع بحصة سوقية 2.5% مقابل 1.3% وتبعتها سوزوكي بواقع 1.4% مقابل 2.4% ثم بريليانس وسوبارو بنسبة 1.1% مقابل 0.3% و2% على التوالي فميا جاءت جيب في المركز الأخير بواقع 0.9% مقابل 1% فيما حصدت العلامات التجارية الأخرى مجتمعة حصة سوقية لم تتجاوز 1.3% مقابل 16.2%.

وحول أداء سوق السيارات الملاكي خلال 2018 يقول رمضان أبو حتة مدير عام الشركات بشركة أبو حتة للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية إن أداء السوق خلال العام الجاري يعتبر أفضل إذا ما قورن بالأداء المسجل خلال العام الماضي متوقعا أن تتجاوز المبيعات الإجمالية لقطاع السيارات خلال العام الجاري الأرقام المسجلة خلال 2017.

وأضاف أن السوق بدأ في الانتعاش خلال الفترة الأخيرة من 2017 مقارنة بالشهور الأولى من العام والتي شهدت ركودًا ملحوظًا على خلفية تعويم الجنيه وتقلبات أسعار الصرف وما ترتب على ذلك من زيادات في الأسعار بشكل أدى غلى تأجيل القرارات الشرائية للمستهلكين؛ خاصة بالنسبة لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

يذكر أن مبيعات السيارات الملاكي قد بلغت 99.5 ألف وحدة خلال العام الماضي مقارنة بـ 142 ألف خلال 2016 بنسبة تراجع 30%.



