20 سفينة حاويات وبضائع عامة تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 9 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى14 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى14 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفى السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة ( 1295 ) طن قمح، فضلا عن ( 74 ) سيارة بحمولة ( 3583 ) طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 143824 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 117933 طنا.

وأشار المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2500 طن يوريا و 2800 طن فوسفات و 3700 طن علف بنجر و 3650 طن رمل و 3800 طن مولاس.

