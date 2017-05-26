20 سفينة تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات، و9 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات، و9 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 89952 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 150145 طنًّا.

في السياق نفسه غادر الميناء عدد (2) قطار بحمولة (2581) طن قمح، وعدد (176) سيارة بحمولة (8525) طن قمح.