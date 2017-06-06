20 سفينة تدخل موانئ بورسعيد

أماني العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأنها استقبلت اليوم الثلاثاء، 20 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن منهم 1 سفينة حاويات و2 بضاعة عامة ومتواجد علي الأرصفة 1 سفينة بضاعة عامة. ومن المنتظر دخول 5 سفن منهم 3 حاويات و2 بضاعة عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول2 سفينة حاويات ومغادرة 2 سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة 1 سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات، وجار تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأنها استقبلت اليوم الثلاثاء، 20 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن منهم 1 سفينة حاويات و2 بضاعة عامة ومتواجد علي الأرصفة 1 سفينة بضاعة عامة.
ومن المنتظر دخول 5 سفن منهم 3 حاويات و2 بضاعة عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول2 سفينة حاويات ومغادرة 2 سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة 1 سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات، وجار تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.