20 سفينة تدخل موانئ بورسعيد

أماني العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأنها استقبلت اليوم الثلاثاء، 20 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن منهم 1 سفينة حاويات و2 بضاعة عامة ومتواجد علي الأرصفة…

أماني العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأنها استقبلت اليوم الثلاثاء، 20 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن منهم 1 سفينة حاويات و2 بضاعة عامة ومتواجد علي الأرصفة 1 سفينة بضاعة عامة. ومن المنتظر دخول 5 سفن منهم 3 حاويات و2 بضاعة عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول2 سفينة حاويات ومغادرة 2 سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة 1 سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات، وجار تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.