20 سفينة بضائع تصل وتغادر بميناء دمياط

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إج

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1297 طن قمح، بينما غادر 64 سيارة نقل محملة بـ 2756 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 109302 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14534 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من الميناء شملت 12000 طن يوريا، و 1286 طن فوسفات، و 700 طن رمل، و 12000 طن أسمنت، و 600 طن كبريتات أمونيا.

الجدير بالذكر أن الكراكة مكه تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 419526 متر مكعب، وذلك حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء.