20 سفينة إجمالي حركة التداول في موانئ بورسعيد اليوم الجمعة 22-1-2021

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، عن أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 22-1-2021، كانت 20 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينة، ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأكد بيان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار حركة الملاحة بموانئ بورسعيد، ولم تؤثر سوء الأحوال الجوية على حركة دخول وخروج السفن التابعه للقطاع الشمالى.

وكان تقرير دولى صادر عن قائمة أفضل 100ميناء فى العالم فى2020،-لمجلة containerization International بالتعاون مع Lloyds – أشار إلى تقدم ميناء غرب بورسعيد إلى المركز 46، بعد أن كان يحتل المركز 57 فى العام السابق.

وجاء ميناء غرب يورسعيد أعلى الموانئ المصرية على مؤشر الاتصال بشبكات الملاحة العالمية، يليه ميناء دمياط ثم ميناء الإسكندرية، وميناء السخنة، وأخيرا ميناء الدخيلة.

فيما كشفت الدراسة عن تحقيق مصر الترتيب 18 فى مؤشر الاتصال بشبكات الملاحة العالمية، وحققت مصر 67 نقطة من 100.