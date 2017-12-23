20 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

أمانى العزازي:أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقه الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات.كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينة بضائع عامه كما سجل مي

أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقه الاقتصادية لقناة السويس أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات.

كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينة بضائع عامه كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.