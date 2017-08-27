20 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أماني العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينتين بضائ

أماني العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.