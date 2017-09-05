20 سفينة.. إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أماني العزازي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة وموجود سفينة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينتين بضائع عامة وموج

أماني العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالى الحركة اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة وموجود سفينة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء أيضا دخول سفينتين بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة أخرى.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.