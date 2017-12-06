20 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى واجمالى الحركة اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة سفينتي حاويات وموجود على الأرصفة سفينتا حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء أيضا سفينة ب

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تعمل بشكل طبيعى واجمالى الحركة اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة سفينتي حاويات وموجود على الأرصفة سفينتا حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء أيضا سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتا بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتي حاويات وموجود على الأرصفة سفينتا حاويات وجار التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.