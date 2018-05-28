أمانى العزازى:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 18سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 7 سفن ويتواجد علي الارصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومنتظر دخول 4 سفن أخرى.
وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
20 سفينة إجمالي الحركة ببورسعيد
أمانى العزازى: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 18سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 7 سفن ويتواجد علي الارصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفين
أمانى العزازى: