20 سفينة إجمالي الحركة ببورسعيد

أمانى العزازى: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 18سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 7 سفن ويتواجد علي الارصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفين

أمانى العزازى:



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 18سفينة.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 7 سفن ويتواجد علي الارصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومنتظر دخول 4 سفن أخرى.



وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.