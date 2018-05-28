نقل وملاحة

20 سفينة إجمالي الحركة ببورسعيد

أمانى العزازى: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 18سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 7 سفن  ويتواجد  علي الارصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفين
12:48 م, الأثنين, 28 مايو 18 12:48 م, الأثنين, 28 مايو 18

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أمانى العزازى: 

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين 18سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 7 سفن  ويتواجد  علي الارصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومنتظر دخول 4 سفن أخرى.

وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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