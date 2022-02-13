نقل وملاحة

20 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة
أماني العزازي 3:46 م, الأحد, 13 فبراير 22 3:46 م, الأحد, 13 فبراير 22

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 ومن المنتظر دخول سغينتي حاويات .
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامه.

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

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بقلم أماني العزازي

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