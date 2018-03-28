20 سفينة إجمالى حركة الأربعاء بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأربعاء، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 20 سفينة، وفق بيان. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 3…

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأربعاء، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 20 سفينة، وفق بيان.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة .

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة و خروج 2 سفينة ومن المنتظردخول 4 سفن.

كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

وأشار البيان، أنه جارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .