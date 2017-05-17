20 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن اليوم بالموانئ بلغ 20 سفينة، حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد 4 سفن حاويات ومغادرة 6 أخرى، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، كما استقبل الميناء سفينتي بضائع عامة، وموجود على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات بالإضافة لمغادرة سفينة حاويات وموجود سفينة حاويات، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.