20% زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات خلال 2017

أحمد اللاهونىافتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الإماراتى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تحت عنوان مصر – الإمارات – من التعاون الثنائى إلى الإقليمى.

أحمد اللاهونى

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الإماراتى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تحت عنوان مصر – الإمارات – من التعاون الثنائى إلى الإقليمى.



وشارك فى الملتقى عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والإماراتية.

وأكد قابيل أن العلاقات المصرية – الإماراتية، شهدت في الآونة الأخيرة زخماً ملحوظاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وتوج هذا الزخم على صعيد التبادل التجاري بتصدر دولة الإمارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017، وبلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية 2.5 مليار دولار أمريكي، وتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20%.