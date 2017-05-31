20% تراجعًا فى الإقبال على مراكز الصيانة المعتمدة

- جمال عسكر: 50% ارتفاعًا فى المصنعية.. وتضاعف أسعار قطع الغيار - مصدر بسوق السيارات: التعويم وارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية.. أبرز الأسباب - شريف عيسى كشف عدد من العاملين بمراكز خدمات ما بعد البيع عن تراجع إقبال المستهلك على مراكز الصيانة المعتمدة لدى الوكلاء والموزعين التابعين لهم بنسبة تصل إ

– جمال عسكر: 50% ارتفاعًا فى المصنعية.. وتضاعف أسعار قطع الغيار

– مصدر بسوق السيارات: التعويم وارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية.. أبرز الأسباب



– شريف عيسى

كشف عدد من العاملين بمراكز خدمات ما بعد البيع عن تراجع إقبال المستهلك على مراكز الصيانة المعتمدة لدى الوكلاء والموزعين التابعين لهم بنسبة تصل إلى 20%، على خلفية الزيادات فى أسعار المصنعية بنسبة تصل إلى 50%.

وأكدوا أن الزيادات فى أسعار قطع الغيار الأصلية والتى تجاوزت فى بعض القطع 100%، فع06:16 م ‎31/‎05/‎201706:16 م ‎31/‎05/‎201706:16 م ‎31/‎05/‎2017 العملاء للجوء إلى مراكز الصيانة الملائمة لقدرتهم المالية، والتى تتمتع بكونها منخفضة التكاليق مقارنة بمراكز الخدمة المعتمدة.

وأشاروا إلى أن إقبال العملاء المالكين لسيارات فارهة مثل مرسيدس وBMW وأودى وغيرها لم تتراجع نتيجة رغبه ملاكها فى الحفاظ عليها، واستمرار تفعيل ضمانها.

فى البداية، قال جمال عسكر عضو مجلس إدارة OIG، ومدير عام خدمات ما بعد البيع لشركة AUTO 21، إن ارتفاع تكلفة الصيانه بمراكز الخدمة المعتمدة والمراكز التابعة للموزعين، وطول المدى الزمنى لعمليات الصيانة داخل تلك المراكز دفع العميل لجوء إلى مراكز الخدمة النتمية لفئة CLASS B.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة المصاريف الثابتة والمتغيرة ومصاريف التسويق والإعلانات قد تسبب فى ارتفاع أسعار السيارات وتكلفة الصيانة بمراكز الخدمة المعتمدة والمصنعية بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية المتوفرة لدى الوكيل بنسبة تصل إلى 100% فى بعض الأجزاء.

وأشار إلى أن مراكز الخدمة والورش التى تتمتع بقبول لدى العميل تتولى توفير قطع الغيار بالأسعار الملائمة وفقاً للقدرته المالية، دون أن يتسبب ذلك فى زيادة الأعباء عليه، وذلك عبر الاستعانة بقطع غيار ذات كفاءة عالية مشابه للمتوافرة لدى الوكيل.

وقال مصدر بمركز خدمة تابع للعلامة الفرنسية رينو- فضل عدم ذكر اسمه- إن الارتفاعات السعرية لقطع الغيار دفعت العديد من العملاء لإجراء عمليات الصيانة بورش الصيانة ومراكز الخدمة غير المعتمدة بهدف تقليل نفقات التشغيل، كاشفا عن تراجع الإقبال على المراكز المعتمدة بنسبة تصل إلى 20%.

وأشار المصدر إلى أن مراكز خدمة السيارات الفارهة مثل مرسيدس وBMW وأودى لم تشهد تراجعاً فى إقبال العملاء عليها، نظراً لاقتناع مالكها بأن صيانتها بالمراكز المعتمده هو الأنسب لاستمرار تفعيل الضمان لسياراته، بالإضافة إلى إمكانية لجوئهم إلى أى من الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك فى حال حدوث أيه أعطال جديدة.

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع بسوق السيارات- فضل عدم ذكر اسمه- أن الفترة الماضية شهدت تراجعا فى إقبال العملاء من مالكى السيارات على مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة المعتمدة، بعد ارتفاع تكاليف الصيانة سواء الدورية أو الطارئة.

وأكد أن قرارات التعويم وتحرير أسعار الصرف بدأت تلقى بتوابعها وتداعياتها السلبية على خدمات الصيانة لدى مراكز الخدمة، موضحا أن غالبية العملاء من ذوى الدخول المتوسطة بدأت تلجأ إلى الورش ومراكز الصيانة غير المعتمدة لإتمام الإصلاحات اللازمة لسياراتهم تجنبا للارتفاعات التى طالت قطع الغيار والمصنعية.

وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من عروض الصيانة التى تعلن عنها عدد من الوكلاء والموزعيين المعتمدين إلا أن إقبال العملاء عليها بات متواضعاً بعض الشيء لارتفاع تكلفتها.