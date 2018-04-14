20 الإسرائيلية: بريطانيا وفرنسا أخبرت إسرائيل بتفاصيل وأهداف الهجوم على سوريا

- نتنياهو: ندعم ترامب دعما كاملا في الحرب على سورياعادل عبد الجواد: كشف مصدر سياسي للقناة 20 الإسرائيلية إن إسرائيل كانت متورطة في تفاصيل الهجوم في سوريا بل وساعدت في طرق تنفيذه، ولكنها أصدرت تعليمات إلى أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي بعدم توضيح الهجوم.بالإضافة إلى ذلك، تحدث رئيس مجلس الأم

– نتنياهو: ندعم ترامب دعما كاملا في الحرب على سوريا



عادل عبد الجواد:

كشف مصدر سياسي للقناة 20 الإسرائيلية إن إسرائيل كانت متورطة في تفاصيل الهجوم في سوريا بل وساعدت في طرق تنفيذه، ولكنها أصدرت تعليمات إلى أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي بعدم توضيح الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث رئيس مجلس الأمن القومي في اسرائيل “مئير بن شبات”، مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا قبل بدء عملية الهجوم، وأخبروه بتفاصيل الهجوم وعن أهدافه.

وقال عضو الكنيست “عوفر شلاح” عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع “نهنئ الرئيس ترامب ونأمل أن تبقى القوات الأمريكية في سوريا”.

وأعربت إسرائيل اليوم عن ارتياحها لتصميم الرئيس ترامب على تنفيذ الهجوم الثلاثي المشترك مع فرنسا وريطانيا علي سوريا ،وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بيانا أعرب فيه عن دعم بلاده لقرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “دونالد ترامب” لشن هجوم علي سوريا، بمشاركة كلا من بريطانيا وفرنسا.

وقال نتنياهو إسرائيل تدعم دعما كاملا قرار رئيس الولايات المتحدة “ترامب” وتقف أمام استخدام وتوزيع الأسلحة الكيميائية في سوريا، وما زالت اسرائيل تدعم الرئيس ترامب في قراراته”.

ووفقا لتصريحات نتنياهو قال، تحت القيادة الأمريكية ،الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أثبتوا أن التزامهم بمكافحة الأسلحة الكيميائية لا يقتصر على الإعلانات وحدها بل بالتنفيذ.