20 ألف طن قطن تعاقدات تصدير مصرية حتى الآن

دعاء حسني سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، خلال الأسبوع الماضي، 2343 طن قطن، لترتفع جملة تعاقدات التصدير منذ بداية الموسم التصديري 2017/ 2018 في سبتمبر الماضي إلى الآن، لقرابة 20 ألف طن بقيمة تقترب من 60 مليون دولار، بزيادة 20% على الكميات التى جرى تصديرها خلال تلك الفترة من الموسم التص

دعاء حسني





سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، خلال الأسبوع الماضي، 2343 طن قطن، لترتفع جملة تعاقدات التصدير منذ بداية الموسم التصديري 2017/ 2018 في سبتمبر الماضي إلى الآن، لقرابة 20 ألف طن بقيمة تقترب من 60 مليون دولار، بزيادة 20% على الكميات التى جرى تصديرها خلال تلك الفترة من الموسم التصديرى الماضي الذى سجلت الكميات خلاله قرب 18 ألف طن، وفقًا لنبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.

ويضيف السنتريسي أن أسعار تصدير الأقطان تدور فى المتوسط بين 135 و140 سنت/ لبرة، بما يعادل 2634 جنيهًا و2731 جنيهًا للقنطار.