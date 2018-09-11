20 ألف جنيه سعر متر الشقة فى أبراج سيتى إيدج بالمنصورة الجديدة

بدور إبراهيمطرحت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى أولى الوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة بأسعار تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه للمتر كامل التشطيب. وقال مصدر بالشركة، لـ"المال"، إنه تم البدء فى تلقى الرغبات من العملاء تمهيدًا لفتح باب الحجز واختيار الوحدات والتعاقد الفعلى.وأشار إلى أ

بدور إبراهيم

طرحت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى أولى الوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة بأسعار تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه للمتر كامل التشطيب.

وقال مصدر بالشركة، لـ”المال”، إنه تم البدء فى تلقى الرغبات من العملاء تمهيدًا لفتح باب الحجز واختيار الوحدات والتعاقد الفعلى.

وأشار إلى أن الوحدات المتاحة بنماذج مختلفة بمساحات بين 130 إلى 360 مترا تشتمل على فيلات مستقلة مساحة الأرض 600 متر والمبانى 540 متراً، وكذلك بمساحات 500 متر أرض و450 متر مبان، وتوين هاوس بمساحة 400 متر أرض و300 متر مبان و360 متر أرض و270 متر مبان، وتاون هاوس بمساحة 300 متر أرض و200 متر مبان و270 متر أرض و180 متر مبان.

ولفت إلى أن مساحات الوحدات المتاحة بالأبراج بين 90 و115 و171 إلى 351 متراً والأبراج بارتفاعات 30 و40 دوراً على البحر مباشرة وخلفها بحيرة ويتمع كل برج بمنطقة خدمية متكاملة تشمل محال ومولا تجاريا وحمامات سباحة وناديا صحيا.

وأوضح أن جميع الوحدات تتمتع بأعلى مستوى من التشطيبات، وتتمثل آليات سداد بالمشروع فى 10 % مقدم و التقسيط حتى 6 و7 سنوات والتسليم خلال 3 سنوات.

وأضاف المصدر أن الشركات القائمة على تنفيذ المشروع هى أوراسكوام وحسن علام، موضحًا أن المدينة تتمتع بخدمات متكاملة كما سيتم توفير منظومة متميزة من المرافق والمواصلات منها قطار كهربائى يصل مدينة المنصورة الجديدة بالقديمة بطول 54 كم .

وتبلغ مساحة المشروع 2175 فدانًا، بينما تبلغ مساحة المدينة بالكامل حوالى 7000 فدان، وتتمتع بالعديد من الخدمات الكبرى من فنادق وجامعة المنصورة الجديدة وقرية اولمبيك ومدينة طبية متكاملة.

وكانت “سيتى إيدج” قد وقعت مع وزارة الإسكان فى مايو الماضى، بروتوكول تعاون تتولى بموجبه إدارة الإشراف على الإنشاءات وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة فى كل من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة .

وتأسست “سيتى إيدج” للتطوير العقارى كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60 %، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة %38، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة2% ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 1.3 مليار جنيه، وانطلقت فى يناير 2018.