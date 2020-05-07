20 ألف جنيه تراجعًا في أسعار سيارات بروتون اكسورا

قال أسامة محمود، مدير التسويق بشركة “أوتو جروب“- الوكيل المعتمد لسيارات بروتون في مصر، إن الشركة قررت تخفيض أسعار سيارات بروتون «اكسورا» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه، لتصل إلى 275 ألف جنيه، بدلًا من 295 ألف سابقًا.

وأضاف محمود أن عرض التخفيضات السعرية المقدم على طرازات “بروتون اكسورا” يتضمن كميات محدودة من موديلات 2019 في مختلف فروع “أوتو جروب”، والموزعين المعتمدين للعلامة الماليزية “بروتون” في السوق المحلية.

وتوقع تقديم سيارات بروتون اكسورا موديل 2020 في السوق المحلية خلال شهرين على أقصى تقدير، خاصة بعد استئنتاف حركة استيراد السيارات وعمليات الشحن من الخارج، ولاسيما انتظام المصانع العالمية لرفع طاقتها الإنتاجية لمعدلاتها السابقة.

ويذكر أن مجموعة «عز العرب للسيارات» أعلنت في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة مع «أوتو جروب»، لتصبح بمقتضاه شريكا إستراتيجيًا فى وكالة «بروتون»، بخلاف اعتمادها كموزع معتمد ضمن شبكة الموزعين في السوق المحلية.

مواصفات بروتون اكسورا

تنتمى «بروتون اكسورا» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، لينتج قوة 136 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن “بروتون”، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4592 مم العرض 1809 مم الارتفاع 1691 مم سعة الشنطة الخلفية 132 لتر

وزودت سيارات رازات بروتون اكسورا بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان ومنها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD».

واحتوت على جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وسبلويلر خلفى، وخاصية‭ ‬أيزوفيكس‭ ‬لتثبيت‭ ‬مقاعد‭ ‬الأطفال، والنظام الترفيهي مكون من (رادايو وMP3 – بلوتوث- 4 مكبرات صوتية).

كما دعمت بكاميرا ركن خلفية، وخاصية دخول المركبة بدون المفتاح، ومكييف هواء، وخاصية التحكم فى وظائف الصوت من عجلة القيادة، و كسوة‭ ‬داخلية‭ ‬قماش، وخاصية تعديل‭ ‬ارتفاع‭ ‬مقعد‭ ‬السائق، وزجاج كهربائي، وغيرها.