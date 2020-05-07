سيــارات

20 ألف جنيه تراجعًا في أسعار سيارات بروتون اكسورا

تراجعت إلى 275 ألف جنيه
المال - خاص 2:42 م, الخميس, 7 مايو 20 2:42 م, الخميس, 7 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أسامة محمود، مدير التسويق بشركة “أوتو جروب“- الوكيل المعتمد لسيارات بروتون في مصر، إن الشركة قررت تخفيض أسعار سيارات بروتون «اكسورا» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه، لتصل إلى 275 ألف جنيه، بدلًا من 295 ألف سابقًا.

وأضاف محمود أن عرض التخفيضات السعرية المقدم على طرازات “بروتون اكسورا” يتضمن كميات محدودة من موديلات 2019 في مختلف فروع “أوتو جروب”، والموزعين المعتمدين للعلامة الماليزية “بروتون” في السوق المحلية.

وتوقع تقديم سيارات بروتون اكسورا موديل 2020 في السوق المحلية خلال شهرين على أقصى تقدير، خاصة بعد استئنتاف حركة استيراد السيارات وعمليات الشحن من الخارج، ولاسيما انتظام المصانع العالمية لرفع طاقتها الإنتاجية لمعدلاتها السابقة.

ويذكر أن مجموعة «عز العرب للسيارات» أعلنت في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة مع «أوتو جروب»، لتصبح بمقتضاه شريكا إستراتيجيًا فى وكالة «بروتون»، بخلاف اعتمادها كموزع معتمد ضمن شبكة الموزعين في السوق المحلية.

بروتون

مواصفات بروتون اكسورا

تنتمى «بروتون اكسورا» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، لينتج قوة 136 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن “بروتون”، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سيارة بروتون اكسورا

الأبعاد الخارجية

الطول4592 مم
العرض1809 مم
الارتفاع1691 مم
سعة الشنطة الخلفية132 لتر

وزودت سيارات رازات بروتون اكسورا بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان ومنها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD».

واحتوت على جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وسبلويلر خلفى، وخاصية‭ ‬أيزوفيكس‭ ‬لتثبيت‭ ‬مقاعد‭ ‬الأطفال، والنظام الترفيهي مكون من (رادايو وMP3 – بلوتوث- 4 مكبرات صوتية).

كما دعمت بكاميرا ركن خلفية، وخاصية دخول المركبة بدون المفتاح، ومكييف هواء، وخاصية التحكم فى وظائف الصوت من عجلة القيادة، و كسوة‭ ‬داخلية‭ ‬قماش، وخاصية تعديل‭ ‬ارتفاع‭ ‬مقعد‭ ‬السائق، وزجاج كهربائي، وغيرها.

بروتون

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مواصفات وأسعار سيارات ميتسوبيشي اكليبس 2020 (صور)

المال - خاص 1:28 م, الخميس, 7 مايو 20

أسعار سيارات «بريليانس جالينا» المستعملة تبدأ من 75 ألف جنيه

المال - خاص 11:09 ص, الخميس, 7 مايو 20

أسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان تتراجع 24 ألف جنيه

المال - خاص 5:00 م, الأربعاء, 6 مايو 20

مواصفات وأسعار سيارات جيلي «ايمجراند X7» موديل 2020 (صور)

المال - خاص 2:03 م, الأربعاء, 6 مايو 20

أسعار سيارات رينو كابتشر المستعملة تبدأ من 215 ألف جنيه

المال - خاص 11:57 ص, الأربعاء, 6 مايو 20

أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه كابتيفا 2020 (صور)

المال - خاص 6:18 م, الثلاثاء, 5 مايو 20