20 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار سيارات «إم جي ZS»

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «إم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «إم جي ZS» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «إم جي ZS» الفئة الأولى «Classic» إلى 354 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 334 ألفًا و990 جنيهًا.

وقفزت أسعار سيارات “MG ZS” الفئة الثانية «Comfort» إلى 369 ألفًاو 990 جنيهًا، مقارنة بنحو 349 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار طرازات “ام جي ZS” الفئة الثالثة «Luxury» إلى 384 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 364 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.