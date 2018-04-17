20 ألف جنيه أعلى سعر للمتر بمزاد الصالحية الجديدة

رضوى عبد الرازقباع جهاز مدينة الصالحية الجديدة، اليوم، 3 محالّ تجارية وصيدلية بالمزاد العلنى بأسعار وصلت إلى 20 ألف جنيه للمتر.قال المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن أسعار المحال التجارية تراوحت بين 7600 و14 ألف جنيه للمتر، بينما بلغ سعر متر الصيدلية 20 ألف جنيه، وإج

رضوى عبد الرازق





باع جهاز مدينة الصالحية الجديدة، اليوم، 3 محالّ تجارية وصيدلية بالمزاد العلنى بأسعار وصلت إلى 20 ألف جنيه للمتر.

قال المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن أسعار المحال التجارية تراوحت بين 7600 و14 ألف جنيه للمتر، بينما بلغ سعر متر الصيدلية 20 ألف جنيه، وإجمالى السعر مليون و400 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تأجيل بيع أحد المحالّ المطروحة لعدم الوصول إلى سعر الأساس، وسيتم إعادة طرحه فى مزاد آخر.

وأوضح أن مساحات المحالّ تراوحت بين 38 و101 متر بسوق المجاورة السادسة بالحى الثانى بالمدينة.