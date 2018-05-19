20 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجاري بأسيوط الجديدة

محمود زكيقالت المهندسة جيهان عمران، نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن الجهاز انتهي من بيع 8 وحدات تجارية من أصل 16، تم طرحهم في المزاد العلني الذي أجرى في المقر.وأضافت أن أعلى سعر للمتر التجاري سجل 20 ألف جنيه، مشيرة إلى أن سعر المتر انخفض عن أخر مزاد تم بالمدينة، ووصل به أعلى سعر للمتر 26

محمود زكي

قالت المهندسة جيهان عمران، نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن الجهاز انتهي من بيع 8 وحدات تجارية من أصل 16، تم طرحهم في المزاد العلني الذي أجرى في المقر.

وأضافت أن أعلى سعر للمتر التجاري سجل 20 ألف جنيه، مشيرة إلى أن سعر المتر انخفض عن أخر مزاد تم بالمدينة، ووصل به أعلى سعر للمتر 26 ألف جنيه.

وأرجعت الانخفاض في سعر المتر إلى توقيت المزاد والذي جاء قبل شهر رمضان بيوم واحد فقط، بالإضافة إلى اختلاف أماكن طرح الوحدات دخل الأحياء.

وأشارت إلى أن الجهاز أسند تنفيذ 3 مشروعات لرفع كفاءة المدينة على شركات المقاولات خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن المشروعات تتمثل في تنفيذ 3 ملاعب خماسية، وكذلك أعمال تنسيق عام وعدد من المشروعات الخاصة بصيانة الطرق والأحياء.

ويشهد الجهاز الإعداد لتنفيذ أعمال الأسفلت لمنطقة جنوب غرب المدينة وكذلك تنفيذ عمليات صيانة لزراعات منطقة الإسكان الاجتماعى بالحى الثانى بالمدينة، بالإضافة إلى عملية صيانة كهرباء الحى الأول ومنطقة ابني بيتك.