2.9 % نموًا في مبيعات السيارات بالاتحاد الأوروبي النصف الأول

شريف عيسىقفزت مبيعات تكتل الاتحاد الأوروبى من سيارات الركوب النصف الأول من هذا العام 2.9%، لتسجل 8 ملايين، و499 ألفًا، و247 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 8 ملايين، و211 ألفًا، و379 وحدة.وشهدت أداء شهر يونيو نموًا بنسبة 5.2%، بعد أن استطاع سوق السيارات

شريف عيسى



قفزت مبيعات تكتل الاتحاد الأوروبى من سيارات الركوب النصف الأول من هذا العام 2.9%، لتسجل 8 ملايين، و499 ألفًا، و247 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 8 ملايين، و211 ألفًا، و379 وحدة.

وشهدت أداء شهر يونيو نموًا بنسبة 5.2%، بعد أن استطاع سوق السيارات بدول الاتحاد الأوروبى من تسليم مليون، و569 ألفًا، و67 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع خلال الشهر ذاته من العام الماضى، والتى قدرت بمليون، و491 ألفًا، و463 سيارة.

واحتلت ألمانيا صدارة الدول الأكثر مبيعًا للسيارات خلال النصف الأول بإجمالى 1.79 مليون سيارة، بمعدل نمو 2.9%، فيما حلت المملكة المتحدة فى المركز الثانى بإجمالى 1.4 مليون سيارة، بتراجع 6.3% عن مبيعات نفس الفترة من العام الماضى.

وجاءت إيطاليا فى المركز الثالث فى صدارة الدول الأكثر مبيعًا للسيارات بالاتحاد الأوروبى بإجمالى 1.137 مليون سيارة، بتراجع 1.4% عن النصف الأول من 2017، أما المركز الرابع فاستطاعت فرنسا اقتناصه بعد أن صعدت مبيعاتها 4.7%، لتسجل 1.135 مليون سيارة.

وحصدت أسبانيا المركز الخامس فى صدارة الدول الأوربية الأكثر مبيعًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو بإجمالى 667.5 ألف سيارة، معدل نمو 10.1 %.

ويوضح الشكل البيانى تطور أكبر 10 دول مبيعًا للسيارات خلال النصف الأول من عامى 2017 و2018:

وجاءت فولكس فاجن جروب فى صدارة مصنعى السيارات الأكثر مبيعًا فى الاتحاد الأوروبى بعد تمكنها من بيع 2.1 مليون سيارة، خلال النصف الأول من هذا العام بمعدل نمو 8%، فيما حلت مجموعة بيجو – سيتروين فى المركز الثانى بإجمالى 1.4 مليون سيارة، بنمو بلغ 65.1%.

وجاءت مجموعة رينو فى المركز الثالث فى قائمة مصنعى السيارات الأكثر مبيعًا بإجمالى 906.9 ألف وحدة، بنمو 5%، فى حين احتلت مجموعة فيات كرايسلر فى المركز الرابع بإجمالى 586.7 ألف سيارة، بتراجع عن مبيعاتها خلال النصف الأول من 2017، بمعدل 2.2%.

واقتنصت فورد المركز الخامس فى صدارة مصنعى السيارات الأعلى مبيعًا بتكتل الاتحاد الأوروبى بعد تمكنها من بيع 450 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام الجارى، بتراجع 4.1%.

ويوضح الشكل البيانى التالى قائمة بتطور حجم مبيعات مصنعى السيارات بالدول الأوروبية خلال النصف الأول من عامى 2017 و2018: