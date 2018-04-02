2.9 مليار جنيه قيمة السيارات الملاكى والنقل وقطع الغيار المفرج عنها

مها أبوودن:قامت جمارك الإسكندرية خلال شهر مارس 2018 بالإفراج عن 8108 سيارة ركوب ملاكى موديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و 870 مليون جنيه.وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 269 مليونا و 434 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 336 مليون و57

مها أبوودن:

قامت جمارك الإسكندرية خلال شهر مارس 2018 بالإفراج عن 8108 سيارة ركوب ملاكى موديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و 870 مليون جنيه.

وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 269 مليونا و 434 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 336 مليون و57 ألف جنيه فيما بلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليون و50 ألف جنيه ، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 680 مليون و542 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 518 مليون و334 ألف جنيه.

كما أفرجت جمارك الاسكندرية عن 512 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 436 مليون و462 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 13 مليون و635 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 63 مليون و 13 ألف جنيه ، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات 76 مليون و 648 الف جنيه ، فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 42 مليون و568 ألف جنيه.