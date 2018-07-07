2.9 مليار جنيه أرباحًا مستهدفة للشركات التابعة للقابضة الكيماوية

الموافقة على سداد 600 مليون جنيه أرباحا ومستحقات لوزارة المالية الجمعية غير العادية تقر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة القابضة إلى 4 مليارات جنيه المال-خاصترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات

الموافقة على سداد 600 مليون جنيه أرباحا ومستحقات لوزارة المالية

الجمعية غير العادية تقر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة القابضة إلى 4 مليارات جنيه

المال-خاص

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.

وفى مستهل أعمال الجمعية العامة العادية، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018/2019، ورؤية الشركة المستقبلية وخطتها لتطوير الشركات التابعة وتحسين أدائها، من خلال تعظيم ربحية الشركات الرابحة وتخفيض خسائر الخاسرة مع تحويل بعضها إلى الربحية.

وتستهدف الشركة القابضة –بصورة مستقلة – فى موازنة العام المالى2018/2019 تحقيق صافى ربح نحو 488 مليون جنيه، وإيرادات بقيمة 1.162 مليار جنيه.

وبالنسبة للشركات التابعة، فيبلغ صافى الربح المستهدف نحو 2.9 مليار جنيه، فيما تبلغ إيرادات النشاط المستهدفة مليار جنيه 21.4

من جانبه، وجه الوزير إدارة الشركة القابضة بدراسة المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنة بشكل دقيق، وتحديد الجدوى الفنية والمالية لكل مشروع، والعرض على لجنة الاستثمار المشكلة بالشركة القابضة، مع مناقشة نتائج تلك الدراسات مع الوزارة.

كما أشار إلى ضرورة تفادى الردود النمطية المقدمة من إدارة الشركة القابضة – والمتكررة لعدة سنوات – على بعض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد وافقت الجمعية العامة على اعتماد سداد مبلغ 600 مليون جنيه لوزارة المالية من حصتها فى أرباح العام المالى 2017/2018 إلى جانب ديون مستحقة على الشركة لصالح وزارة المالية.

كما قررت الجمعية العامة غير العادية للقابضة للصناعات الكيماوية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 913 مليون جنيه ليصبح 4 مليارات بما يدعم المركز المالى للشركة ويتناسب مع حجم استثماراتها فى الشركات التابعة.