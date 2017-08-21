2.8 مليار جنيه لإنشاء محطة صرف صناعى ببورسعيد

بورسعيد - أمانى العزازى:طالب الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، المستثمرين وأصحاب المصانع، بالحفاظ على محطات معالجة الصرف الصناعى التي تقيمها الدولة، والالتزام بسداد قيمة الخدمة للشركات المنفذه لأعمال المحطات، والقائمة على إدارتها، نظرا لارتفاع التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، خاصة بعد تحرير سعر

بورسعيد – أمانى العزازى:



طالب الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، المستثمرين وأصحاب المصانع، بالحفاظ على محطات معالجة الصرف الصناعى التي تقيمها الدولة، والالتزام بسداد قيمة الخدمة للشركات المنفذه لأعمال المحطات، والقائمة على إدارتها، نظرا لارتفاع التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف الوزير خلال زيارته لبورسعيد، الجمعة الماضى، لوضع حجر الأساس لأكبر محطة لمعالجة الصرف الصناعى لعدد 300 مصنع، بالمنطقة الصناعية، جنوب بورسعيد، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع ارتفعت في غضون عامين، من 240 مليون جنيه إلى 2 مليار و800 مليون جنيه، تم تدبيرها من الأموال المخصصة بالموازنة العامة للدولة لتطوير بحيرات مصر الشمالية وتطوير بحيرة المنزلة.

تقع المحطة الجديدة على مساحة 56 ألف متر مربع، وتعمل بتكنولوجيا ألمانية وهولندية، ومن المقرر الإنتهاء منها فى فبراير 2018.

ولفت الوزير إلى أن محطة الصرف الصناعى ببورسعيد، تعتبر أولى المبادرات التنفيذية في خطة الدولة لتطهير بحيرة المنزلة، والمساعدة في إنشاء المزارع السمكية شرق بورسعيد.

وطالب فهمى المحافظين بمتابعة منظومة المعالجة، والحرص على وجود إدارة صارمه لضمان التزام المصانع بسداد مقابل الانتفاع بالخدمة الخاصة بمعالجة الصرف الصناعى.

وقال إن وزارة البيئة طالبت 12 شركة ومصنع، بتوفيق أوضاعهم فيما يخص مخرجات مياه الصرف، والالتزام بالمعايير الفنية والمهنية بين المصانع ومحطات المعالجة.

وأشار إلى أن دور وزارة البيئة لم يعد قاصرا على معالجة التلوث، بل تجاوز ذلك إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية، يتم من خلالها حماية البيئة.

ودعا الوزير القطاع الخاص إلى الاستثمار في المشروعات الخدمية، كمحطات الصرف، مؤكدا موافقة رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على قيام شركة خاصة بإدارة محطة الصرف الصناعى بقويسنا، بمحافظة المنوفية، والتي كانت تصرف مخالفاتها بمصرف الخضراوية الذى يصب في نهر النيل.

فيما أثنى الوزير على مساهمات أصحاب المصانع بالمنطقة الحرة العامة الاستثماريه ببورسعيد، في تنفيذ محطة لمعالجة 14 ألف متر مكعب من صرف المصانع القائمة بالمنطقة.

وقال فهمى إن وزارة البيئة انتهت من مشروع معالجة الصرف الصناعى لشركة “قها”، مشيرا إلى أن العينات أثبتت مؤخرا، مطابقتها للمعايير العالمية.