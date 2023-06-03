2.8 مليار إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال مايو الماضى

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، برئاسة مجدي الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، خلال شهر مايو 2023، عن مشمول 7849 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر مايو 2023، وذلك لكل السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصَّلة عن شهادات الوارد 411 مليونًا و72 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب ورسوم القيمة المضافة مليارًا و861 مليونًا و879 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصَّلة عن تلك الشهادات 528 مليونًا و26 ألف جنيه.

وخلال شهر مايو الماضى، قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة بتصدير مشمول 3406 بيانات جمركية تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي- سماح مؤقت- دروباك) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة، منها (ألومنيوم، مواد غذائية، إستانلس، رخام، منتجات أخرى)، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليارًا و717 مليونًا و725 ألف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 2 مليون و231 ألف جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 690 بيانًا جمركيًّا بمبلغ 5 ملايين و149 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصَّلة لجمارك الدخيلة، خلال شهر مايو 2023، حوالي 2 مليار و808 ملايين و358 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بالعمل على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ من أجل التسيير على المواطنين.