2.75 مليار جنيه تداولات سهم التجاري الدولي في أسبوع

حصد سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الأولى على صعيد تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بعدما استحوذ على 13.3% من إجمالي التعامل على الأسهم المقيدة.

وسجلت الأسهم المقيدة تعاملات خلال الأسبوع الماضي بقيمة 21.35 مليار جنيه غير شاملة الصفقات بعد التعامل على 6.468 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 624.5 ألف عملية.

2.75 مليار جنيه قيمة تداولات التجاري الدولي في أسبوع

تصدر سهم البنك التجاري الدولي تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 2.75 مليار جنيه وبحصة 13.3% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة.

وحصد سهم بلتون المالية القابضة المرتبة الثانية بقيمة تداولات 2.73 مليار جنيه بعد التعامل على 721.5 مليون ورقة مالية.

وحل سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات 1.013 مليار جنيه بعد التعامل على 1.85 مليون ورقة مالية.

وحصل سهم مجموعة إي إف جي القابضة على المرتبة الرابعة بقيمة تداولات 864.2 مليون جنيه بعد التعامل على 48.27 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير في المرتبة الخامسة بقيمة تداولات 762.79 مليون جنيه بعد التعامل على 64.4 مليون ورقة مالية.

وفي السادسة، سجل سهم الشمس للإسكان والتعمير تعاملات بقيمة667.26 مليون جنيه بحصة 3.2% من إجمالي تداولات الأسهم.

وفي السابعة، حصد سهم زهراء المعادي تداولات بقيمة 606.9 مليون جنيه بحصة 2.9%.

وفي الثامنة، حصل سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية على تداولات بقيمة 532.9 مليون جنيه وبحصة 2.6%.

وفي التاسعة، جاء سهم مدينة مصر للإسكان والتعمير بقيمة تداولات 532.9 مليون جنيه وبحصة 2.6%.

وفي العاشرة، حصد سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية تداولات بقيمة 414.42 مليون جنيه وبحصة 2%.