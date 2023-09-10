2.7 مليار دولار خسائر اقتصادية تكبدتها المغرب جراء الزلزال المدمر

تكبد المغرب خسائر اقتصادية فادحة جراء الزلزال المدمر الذي تعرض له أمس السبت، قدرت بنحو 2.68 مليار دولار (27.161 مليار درهم مغربي).

وأصدر هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تقريرًا حول الخسائر الاقتصادية المقدرة لزلزال “الحوز” المدمر، بنحو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، بالإضافة إلى خسائره البشرية الكبيرة والبالغة وفق آخر بيانات رسمية 2012 حالة وفاة.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط المغربية، توقعت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالمملكة إلى 3.6 % العام المقبل، وبنسبة 3.3 % للعام الجاري مفترضة محصول حبوب متوسط وزيادة في الصادرات، وعجزًا ماليًا نسبته 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

ويقدر الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنحو 134.18 مليار دولار.

وأشارت الهيئة الأميركية إلى أن الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس غرب “المغرب” وبقوة 6.8 درجة في 8 سبتمبر الجاري، أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وجاء أكثر من نصف ضحايا الزلزال المدمر من إقليم الحوز الجبلي جنوب مراكش، وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانًا بإن العاهل المغربي أعطى تعليماته بمواصلة كافة أعمال الإنقاذ وبشكل عاجل.

ووفق آخر بيان رسمي لوزارة الداخلية المغربية ارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 2012 قتيلاً و2059 إصابة، من بينهم 1404 في حالة حرجة، ومعظمهم في مناطق جبلية جنوب مراكش.