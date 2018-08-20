2.7 مليار جنيه صادرات الزجاج في النصف الأول

محمود زكي:بلغت إجمالي صادرات الزجاج خلال النصف الأول من العام الحالي قيمة 2.7 مليون جنيه هو ما يعادل 156 مليون دولار وذلك وفقًا للبيان الصادر عن مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إذ بلغت نسبة الزيادة في إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة 18%.وأضاف التقرير الصادر عن مجلس إدارة ا

محمود زكي:

بلغت إجمالي صادرات الزجاج خلال النصف الأول من العام الحالي قيمة 2.7 مليون جنيه هو ما يعادل 156 مليون دولار وذلك وفقًا للبيان الصادر عن مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إذ بلغت نسبة الزيادة في إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة 18%.

وأضاف التقرير الصادر عن مجلس إدارة الغرفة أن إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الماضي سجلت قيمتها 2.3 مليار جنيه وهو ما يعادل 131 مليون دولار أمريكي.

وأوضح التقرير إن تم تصدير مواد محجرية ومعدنية بقيمة 1.2 مليار جنيه وهو ما يعادل 71 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي في حين سجلت صادرات مصر في النصف الأول من العام الماضي 2017 قيمة 1.6 مليار جنيه بما يعادل 94 مليون دولار.