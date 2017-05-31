2.7 مليار جنيه زيادة في أقساط التأمين الربع الأول العام الجاري

مروة عبد النبي: كشف تقرير الربع الأول من العام المالى الجارى عن زيادة حجم أقساط التأمين قدرها 207 مليار جنيه، حيث بلغت إصدارت القطاع 8.2 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى. وأشار شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن إصدارات تأمينات الحياة الجديدة والسارية خلال

مروة عبد النبي:

كشف تقرير الربع الأول من العام المالى الجارى عن زيادة حجم أقساط التأمين قدرها 207 مليار جنيه، حيث بلغت إصدارت القطاع 8.2 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.

وأشار شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن إصدارات تأمينات الحياة الجديدة والسارية خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت 5 مليارات جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 37%.

وأضاف أن قطاع التأمينات العامة – الممتلكات – حقق أقساط تأمينية قدرها 3.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع قدها ارتفاعاً بنسبة 78%.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجارى بنسبة 21.5% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم البترول بنسبة 11.6% فالحوادث بنسبة 10.3%.