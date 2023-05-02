2.7 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال أبريل

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة حسام جاد المولى، مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، خلال شهر أبريل 2023 عن مشمول 6061 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 19555 حاوية، وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف- ثلاجات- مراوح- أقمشة- خيوط)، وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة وإكسسوار حريمى ولعب الأطفال.

يأتي ذلك فى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الشحات غتورى، على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي، والإسهام فى تلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار من أجل التيسير على المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصَّلة عن هذه الشهادات الواردة، خلال شهر أبريل الماضي، 628 مليونًا و563 ألف جنيه،

بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصَّلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و101 مليون و519 ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية، التى تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة فى شهر أبريل الماضي، 1004 شهادات صادر، بعدد حاويات 14979، بقيمة إجمالية 4 مليارات و791 مليونًا و81 ألف جنيه،

وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 11 مليونًا و174 ألف جنيه، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم- رخام- رمال- فوسفات- فايبر جلاس)،

وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصّلة بجمارك السخنة، خلال شهر أبريل 2023، حوالى 2 مليار و730 مليونًا و83 ألف جنيه.