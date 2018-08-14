2.7 مليار جنيه إيرادات ميناء دمياط خلال 2017/ 2018

محمود محسنحقق ميناء دمياط إيرادات بلغت 2.707 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018.جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط البحري، بمقر وزارة النقل بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء بحري أيمن صالح رئيس الميناء وأعضاء مجلس الإدارة.وناقش المجلس عددًا من الموضوعات اله

محمود محسن

حقق ميناء دمياط إيرادات بلغت 2.707 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط البحري، بمقر وزارة النقل بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء بحري أيمن صالح رئيس الميناء وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، والتي شملت المركز المالي للميناء عن العام المالي 2017 / 2018 ومشروع موازنة هيئة الميناء للعام المالي 2018 / 2019، وحركة التشغيل بالميناء خلال الفترة من 1/7/2017 حتي 30/6/2018 والتي أوضحت زيادة عدد السفن بنسبة 21%، خلال هذه الفترة عن العام السابق، وزيادة إجمالي طاقة الميناء المحققة بنسبة 20% عن العام السابق.

واستعرض رئيس الميناء، نمو الإيرادات خلال السنوات السابقة، وتطورها من 478 مليونًا عام 2012 ليصبح 2.707 مليار جنيه عام 2018، مشيرًا إلى أن عدد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأربع سنوات السابقة والتي تمثلت في (رصيف بضائع عامة بطول 340 م وعمق 12 م بتكلفة 142 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه نوفمبر 2014، وإنشاء مخزنين صديقين للبيئة 3000 متر مربع و5000 متر مربع بتكلفة 12 مليون جنيه، وتم الانتهاء في مايو 2015، واستلام قاطرتين بحريتين حمزة – بدوي بقوة شد 60 طن للواحدة بتكلفة 114 مليون جنيه في يونيو 2015، وإنشاء رصيف بطول 90 متر وغاطس 8 مترات بتكلفة 11 مليون جنيه، والانتهاء منه في نوفمبر 2015، وتعميق المجري الملاحي إلى 16 مترًا وحوض الدوران إلى 15، والأرصفة إلى العمق التصميمي بتكلفة 189 مليون جنيه في فبراير 2016، وإنشاء محطة معالجة مدمجة علي مسارين بتكلفة 4.48 مليون جنيه في أكتوبر 2016، وتطوير مركز العمليات بالهيئة بتكلفة 12 مليون جنيه في فبراير 2018).

واستعرض رئيس الميناء للموقف التنفيذي للمحطة المتعددة الأغراض التي يتم تنفيذها، ويبلغ إجمالي تكلفتها 1.3 مليار جنيه، وتشتمل على أرصفة بأطوال 630 متر وعمق 17 متر وبها ساحات خلفية تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد المجلس المركز المالي والحساب الختامي بالميناء، وأكد الوزير علي ضرورة مواصلة الجهد لمواصلة هذا التطور الكبير في الإيرادات والنشاط التشغيليى للميناء خاصة وأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير النقل البحري الذي يعتبر قاطرة التنمية وأحد العامات الهامة للاقتصاد القومي.