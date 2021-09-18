2.7 مليار جنيه إجمالي تمويلات جهاز «MSMEDA» للمشروعات الصغيرة بالفيوم

شرائح التمويل المقدمة من الجهاز للمشلروعات المختلفة تبدأ من ١٠ آلاف جنيه حتى ٢ مليون جنيه

قال أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر “MSMEDA” في محافظة الفيوم ، إن إجمالي حجم التمويلات التي وفرها الجهاز لصالح تنفيذ مشروعات مختلفة بالمحافظة بلغت نحو 2.7 مليار جنيه ، مؤكداً أن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين علي هامش الجولة التي نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية في عدد من المشروعات التي تمويل تنفيذها بالمحافظة الأسبوع الماضي ، أنه تم توفير تمويلات لصالح ٤٧ ألف مشروع ؛ 60% منها مشروعات صغيرة والباقي إقراض متناهي الصغر.

وقال إن الجهاز يهتم بتشجيع المشروعات الصغيرة من خلال تقديمه حزم من الخدمات المالية وغير المالية لكل من لديه مشروع أو من لديه أموال وليس لديه فكرة لمشروع ، مؤكداً أن خدماته تتمثل في مساعدة الأفراد في إعداد خطط لمشاريع ودراسات متكاملة واستخراج كافة المستندات من خلال وحدة الشباك الواحد.

وأشار أنه خلال ١٥ شهراً بمحافظة الفيوم وفر الجهاز حوالي ٣٥ مليون جنيه تمويلات تستهدف دعم وتمكين المرأة في القري الأولي بالرعاية والأكثر فقرا.

ولفت إلى اتفاق التمويل الذي وقعه الجهاز مع الوكالة الفرنسية للتنمية العام الماضي والبالغة قيمته نحو 50 مليون يورو لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة ، فضلاً عن القرض الآخر الذي حصل عليه من الوكالة أيضاً في عام 2014 لتشجيع تلك المشروعات أيضاً وبلغت قيمته ٨٠ مليون .

وأشار أن إجمالي حجم التمويلات التي قدمها الجهاز من قرضي الوكالة لصالح محافظة الفيوم سجلت نحو ٥٣.٧ مليون جنيه .

أوضح أن شرائح التمويل المقدمة من الجهاز للمشروعات المختلفة تبدأ من ١٠ آلاف جنيه حتى ٢ مليون جنيه.

يشار إلى أن الوكالة الفرنسية كانت قد وفرت تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون يورو لصالح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية في مصر ، بجانب تقديم دعم فني “بقيمة مليون يورو”، وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع بداية العام الماضي 2020.