2.6 مليون سيارة مبيعات فولكس فاجن عالميًا خلال 5 شهور

شريف عيسى



بلغت مبيعات فولكس فاجن فى جميع الأسواق خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى 2.6 مليون سيارة، بمعدل نمو 6.7%، مقارنة بمعدل البيع خلال الفترة نفسها من العام الماضى والتى بلغت 2.4 مليون وحدة.



وحققت العلامة التجارية الألمانية نمواً 5.1% خلال مايو، بإجمالى 539.7 ألف سيارة، مقارنه بأداءها خلال الشهر ذاته من 2017، والتى بلغت 513.5 ألف وحدة.



ويرجع النمو فى أداء فولكس فاجن إلى تصاعد الطلب على عدد من الطرازات فى مقدمتها تى – روك الجديدة كلياً، والموديل الجديد من تيجول ALLspace، بخلاف ارتيون.



وشهدت مبيعات الدول الأوربية نمواً 7.4% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو، بعد تمكنها من بيع 779.7 ألف سيارة، فى حين ارتفعت مبيعاتها 6.1% خلال مايو بإجمالى 167.7 ألف وحدة.



وصعدت مبيعات العلامة التجارية فى ألمانيا، الدولة المنتجة لها، بـ 8% على مدار الشهور الخمسة الأولى من العام بإجمالى 243.9 ألف سيارة، فى حين تمكنت خلال مايو من بيع 52.5 ألف وحدة.



وعن أداء العلامة التجارية فى دول أمريكا الشمالية، فتمكنت من تحقيق نمو طفيف بـ 0.1%، بإجمالى 229.6 ألف سيارة، فيما قدرت إجمالى عدد السيارات المباعة فى الولايات المتحدة الأمريكية 31.2 ألف وحدة بنمو 4%.



أما عن الدول الأسيوية، فصعدت مبيعاتها على مدار الشهور الخمس الأولى من 2018، بـ 7.4%، بإجمالى 1.3 مليون سيارة.



وتعد الصين السوق الأكبر مبيعاً لفولكس فاجن إذ وصل عدد الوحدات المبيعة بها خلال تلك الفترة إلى 1.3 مليون سيارة، بنمو 7.9%.



وحصدت روسيا على المركز فى قائمة الدول الأعلى نمواً فى مبيعات فولكس فاجن بنسبة 21.5%، بإجمالى 39.2 ألف سيارة، فيما حلت البرازيل فى المركز الثانى بـ 18.3%، بإجمالى 118.5 ألف سيارة، خلال الشهور الخمس الأولى من العام.



أما على الصعيد المحلى، قال مدحت إسماعيل، مدير عام فولكس فاجن بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، من بيع 470 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهايى مايو.



وتستهدف فولكس فاجن الوصول بمبيعات الإجمالية من بيع 2000 سيارة، بمعدل نمو 54%، مقارنه بمعدلات مبيعات 2017 والتى بلغت 1300 سيارة.